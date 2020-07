Mourinho e a decisão do TAD sobre o Manchester City: «É vergonhosa»

José Mourinho considerou "vergonhosa" a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que anulou a punição da UEFA ao Manchester City por incumprimento do fair-play financeiro. Os citizens tinham sido suspensos por dois anos das competições europeias, mas já vão poder participar na Liga dos Campeões na próxima época. E o treinador português do Tottenham não entende por que razão mesmo assim se manteve o pagamento de uma multa, no valor de 10 milhões de euros.





Jose Mourinho has branded the decision to overturn Manchester City's two-year European ban "disgraceful."



"É uma decisão vergonhosa porque se o City não é culpado, então não devia ser multado em alguns milhões", considerou Mourinho. "Se não é culpado não devia haver multa; se é culpado a decisão é na mesma uma vergonha porque o clube devia ser suspenso. Não sei sei se o Manchester City é culpado ou não, mas seja como for, a decisão é um desastre.""Não estou a dizer que o Manchester City é culpado, mas se é inocente não tem de pagar nada, não é castigado nem numa libra. Sei que o dinheiro para eles não é um problema, mas é uma questão de princípio", considerou Mourinho.