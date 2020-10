Mourinho e a possível estreia de "Gary" Bale: «É importante que se sinta feliz connosco»

Depois de sete temporadas no Real Madrid, Gareth Bale está de volta ao Tottenham por emprésimo dos merengues e o avançado galês ainda aguarda pela estreia com a camisola dos spurs às ordens de José Mourinho.





Esta quinta-feira, o técnico português foi confrontado com a hipótese de Bale ser utilizado já no fim de semana mas Mourinho não abriu o jogo e referiu-se ao galês como ... Gary. "As decisões que vamos tomar serão para o bem da equipa e do jogador. A equipa é a coisa mais importante e Gary... Gareth, está aqui para ajudar a equipa, tal como nós estamos para o ajudar. É muito importante que ele se sinta feliz connosco esta época", afirmou José Mourinho na conferência de imprensa de antevisão ao à receção ao West Ham, no domingo, às 16h30, na 5.ª jornada da Premier League.Depois da pausa nas ligas para os compromissos das seleções nacionais, Mourinho admitiu aos jornalistas que já tinha saudades de trabalhar com o plantel completo e garantiu foco total no próximo jogo."Senti falta das conferências de imprensa. Não, estou a brincar. Senti falta dos jogadores. Mas quem está aqui a trabalhar todos os dias teve alguns dias de folga. Hoje foi o primeiro dia, todos voltaram. Domingo temos um grande jogo porque é um dérbi de Londres, por isso vamos esquecer que estivemos bem nas últimas semanas porque domingo começa um novo período da época", explicou o treinador português.