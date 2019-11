Mourinho é forte hipótese para comandar o Tottenham

Praticamente um ano depois de ter saído do Manchester United, José Mourinho poderá estar muito próximo de regressar ao ativo e uma vez mais para comandar uma equipa inglesa. Nesse sentido,sabe que o técnico português é forte hipótese para suceder a Mauricio Pochettino no cargo de técnico do Tottenham, podendo mesmo o anúncio oficial ser feito já nas próximas horas.A confirmar-se esta mudança, José Mourinho voltará a comandar na Premier League e também na cidade de Londres, onde já orientou em duas ocasiões o Chelsea (entre 2004 e 2007 e 2013 e 2015). De resto, por outro lado há a particularidade de o técnico setubalense, de 56 anos, poder assumir o cargo de uma equipa que no passado já foi comandada por André Villas-Boas.De salientar que a hipótese José Mourinho reúne consenso não só entre os adeptos do clube do Norte de Londres mas também nas casas de apostas, com praticamente todas elas a colocarem o português como mais forte candidato a suceder a Pochettino. Nesse sentido, de notar que o técnico que mais se aproxima de Mourinho nas 'odds' é Carlo Ancelotti, mas com uma probabilidade bastante inferior à do Special One.