Mourinho e Marco Silva, tudo bons rapazes

Consideram-se uns tipos porreiros com jeito para dirigir equipas. Falamos dos portuguesíssimos José Mourinho e Marco Silva, que se enfrentam amanhã em Old Trafford. São e continuarão a ser amigos, mas só pensam em fazer uma desfeita um ao outro na 10ª ronda da Premier.

Comecemos, então, pelo treinador do Manchester United, que estranha o facto de os jornalistas ingleses lhe continuarem a pedir a opinião sobre o estilo de jogo de Marco Silva. "Vocês já o conhecem! Percebia quando me questionavam sobre isso mal ele acabara de chegar do Olympiacos, mas agora não! Esta é a sua terceira época na Premier, todos vocês o conhecem. A única coisa que quero dizer é que temos uma boa relação, somos bons amigos. Os treinadores de futebol sentem dificuldade em alimentar uma relação entre eles, pois não conseguem conversar ou conviver muitas vezes. Mas ele é um bom rapaz. Tenho uma boa relação com ele e sei que ele sente a mesma coisa por mim", anota o Special One.

Amor com amor se paga

Prossigamos, então, com a troca de galhardetes. O treinador do Everton também estranha o facto de os jornalistas ingleses lhe perguntarem se José Mourinho mudou [leia-se: perdeu qualidades] ao longo do tempo. "É um bom amigo, um bom homem e um muito bom treinador. Não encontro qualquer alteração em termos de comportamento. Ele é o mesmo treinador que alcançou duas vezes um fantástico sucesso no Chelsea. E que conseguiu a mesmíssima coisa no FC Porto, Inter Milão e Real Madrid. Tem agora um desafio diferente no Manchester United e está a dar o máximo para alcançar o objetivo", assinala Marco Silva, que quer manter-se à frente do amigo José Mourinho após a 10ª jornada da Premier. Amigos, amigos... negócios à parte, como se costuma dizer em Portugal.