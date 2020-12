Mourinho e Nuno Espírito Santo trocam elogios antes do duelo

José Mourinho e Nuno Espírito Santo defrontam-se amanhã pela quarta vez na Premier League e, até agora, nenhum pode gabar-se: Uma vitória para cada e um empate, quando o Special One orientava o United. A admiração é mútua, daí os elogios de Mourinho ao seu antigo guardião no FC Porto, com quem partilhou

dois anos de glória e sucesso. “Como é que podem avaliar o trabalho de um treinador pela posição na classificação? Muda de semana para semana e os treinadores não podem ser julgados por isso. O Nuno é muito bom, esteja em terceiro, oitavo ou nono”, atirou Mourinho. E o treinador do Wolverhampton irá recebê-lo de braços abertos. “Será um prazer recebê-lo novamente. Tenho uma admiração enorme por ele, como podem imaginar, a nível pessoal e como treinador. Ele é fantástico. Não surpreende o que está a fazer no Tottenham”, vincou Nuno.