Mourinho e o duelo com o Chelsea: «A única diferença é que no final posso ir a pé para casa»

O Tottenham visita hoje o Chelsea (12H30) e José Mourinho pretende alcançar a primeira vitória em duelos com o seu ex-aprendiz Frank Lampard. De resto, os spurs podem ultrapassar os blues e chegar assim à 4ª posição da Premier League, algo que é destacado pelo Special One. "Se ficar no top 4 seria o maior feito da minha carreira nestas circunstâncias? Sim! Son e Harry [Kane] marcam a maioria dos golos do Tottenham. Esta época foi negativamente especial pois estaremos sem os dois ao mesmo tempo. Por isso, sim! Seria algo incrível", vincou o técnico, de 57 anos, numa conferência de antevisão em que se mostrou bem-disposto, ao ponto de brincar com jovens presentes na sala.





Em relação à partida, Mou espera reverter a tendência nos jogos como visitante em Stamford Bridge. É que o luso só venceu em uma das cinco visitas ao terreno dos blues e o encontro fica marcado pelo duelo com Lampard. Ainda assim, o Special One desvaloriza esse cenário: "Não vai ser especial voltar a Stamford ou defrontar o Lampard. É mais um jogo... Sou profissional e, tal como sempre disse quando defrontei ex-clubes, defendo a 100% a equipa que represento. A única diferença neste jogo é que, quando terminar, posso ir a pé do estádio para casa. É sempre bom ver o Frank [Lampard], seja na rua, num restaurante, num estádio ou como adversário. Mas não sou eu contra ele..."Para o dérbi de Londres, Mou conta com diversas ausências e é apontado que deverá realizar algumas mudanças em relação ao jogo da Champions, com Gedson a sair das escolhas iniciais.Na antevisão do duelo, Lampard foi várias vezes questionado sobre o reencontro com Mourinho, algo que o ex-médio desvalorizou. Ainda assim, o timoneiro dos blues revelou que não espera surpresas por parte dos spurs: "Não acho que o Mourinho vá ter um truque na manga. Ele tem avançados, apesar de dizer que não. Espero um jogo equilibrado." Além disso, revelou que a relação com Mou "mudou, mas existe respeito mútuo".