Mourinho e o sucesso dos treinadores portugueses: «Qualidade não tem a ver com nacionalidade»

A conquista do Flamengo na Taça Libertadores levou Carlos Carvalhal a felicitar Jorge Jesus e a recordar os feitos dos treinadores portugueses no mundo. "O Jesus é o rei das Américas, Mourinho é o rei da Europa, temos o rei de África, Manuel José, Queiroz, Fernando Santos. É assim que se abrem portas", comentou Carvalhal.Já depois de ter dado os parabéns a Jorge Jesus durante o treino do Tottenham, José Mourinho foi questionado sobre estas afirmações de Carlos Carvalhal e garantiu estar muito feliz por ver um português conquistar a Taça Libertadores. O técnico do Tottenham comentou o sucesso que os treinadores nacionais têm tido em todo o mundo mas não quis dizer que os portugueses são os melhores do planeta."Uma coisa não podemos negar. Um treinador português foi campeão da Europa, um treinador português foi campeão de África e um treinador português foi campeão da América. Isso é a realidade. Vocês sabem que eu sou mesmo 100% português mas não gosto de dizer que somos os melhores treinadores, somos isto e aquilo, não. Há muitos treinadores bons no mundo. A qualidade não tem a ver com a nacionalidade. Só estou muito feliz que tenhamos bons treinadores e, a diferentes níveis, prestígio. Fico feliz que as coisas boas que fazemos possam abrir portas às novas gerações e que criem oportunidades para outras pessoas. Sei que, neste momento, há muitos treinadores portugueses no mundo e, se eu tenho alguma responsabilidade nisso, fico muito feliz. No caso do Jorge Jesus ganhar a Taça Libertadores com o Flamengo, fico feliz por ele", revelou José Mourinho.O agora técnico dos spurs já conquistou duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa na carreira.