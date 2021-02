Mourinho é o treinador com maior probabilidade de ser despedido em Inglaterra

A continuidade de José Mourinho no comando técnico do Tottenham está a ser questionada pelos adeptos dos Spurs e também pela imprensa britânica. Mas, também as casas de apostas atualizaram as suas odes, após mais um desaire da equipa do técnico português.





No sábado, o Tottenham perdeu com o West Ham, por 2-1 em mais um dérbi de Londres, sendo que perdeu cinco dos últimos seis encontros. Pelo meio foi eliminado da Taça de Inglaterra pelo Everton e goleou na 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa. Até esta partida, as casas de apostas consideravam que os treinadores com maior probabilidade de serem despedidos eram Steve Bruce, que é 17.º com o Newcastle, e Roy Hodgson, do Crystal Palace.Nas apostas, o facto com maior probabilidade de acontecer é o que tem a pior ode, ou seja, o que dá menos dinheiro aos apostadores. Por isso, neste momento, José Mourinho é o técnico que garante piores lucros para os jogadores.O Tottenham, que faz parte dos 'Big-6' em Inglaterra e que parte como candidato aos quatro primeiros lugares da Premier League, é nono classificado ao fim de 25 jornadas.A caminhada na Liga Europa pode muito bem ser a 'tábua de salvação' para José Mourinho que volta a arriscar novo despedimento.