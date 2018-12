Mourinho e Pogba em nova 'guerra': conversa de balneário acabou com "vírus" ao barulho

O Manchester United voltou a marcar passo na Premier League, no sábado,, e agora a imprensa inglesa avança com mais um episódio polémico relacionado com José Mourinho e Paul Pogba. De acordo com o tablóide 'Daily Record', o treinador português terá falado no balneário dos red devils e comparado o internacional francês a um "vírus"."Tu não jogas. Não respeitas jogadores e adeptos. E matas a mentalidade das pessoas boas e honestas à tua volta", terão sido estas as palavras de Mourinho no balneário da equipa inglesa, palavras que já tiveram eco no 'Telegraph' igualmente. O 'The Sun' acrescenta: "Pareces uma pessoa constipada, com um vírus numa sala fechada - passas esse vírus aos outros".Além disto, há uma estatística de jogo que não ajuda Pogba. De acordo com o Twitter do 'WhoScored.com', o francês perdeu a posse de bola oito vezes durante o encontro, um recorde de perdas de posse de bola na Premier League esta época.