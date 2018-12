Mourinho elogia Dalot e lembra: «Controlo o mercado português muito bem»

José Mourinho voltou a deixar muitos elogios a Diogo Dalot, jovem lateral português que voltou a ser titular no Manchester United, desta feita na goleada caseira deste sábado, diante do Fulham ( 4-1 ), para a Premier League. Após o encontro, o treinador sublinhou a capacidade de antecipação na contratação do futebolista ao FC Porto."Não sou 'olheiro', não tenho tempo para esse trabalho. Fi-lo com o Dalot porque ele é português e eu controlo muito bem esse mercado. Tem um potencial enorme", constatou Mourinho.Concretamente sobre a partida, Mourinho destacou a união como fator determinante: "Os jogadores entenderam que quando temos 11 a remar para o mesmo lado podemos ser melhores. Entenderam depois do jogo com o Arsenal que é possível ficar feliz com um mau resultado. Quiseram trazer a mentalidade desse jogo para o de hoje. Quando se dá tudo, o sentimento é positivo."