Mourinho elogia Pogba e explica ausência de Lukaku

O Manchester United venceu o Everton por 2-1, num duelo em bom português entre as formações de José Mourinho e Marco Silva. No final do encontro o treinador português da equipa de Old Trafford escalpelizou o triunfo e ainda explicou os motivos que o levaram a não convocar Romelu Lukaku, figura-maior do ataque red devil.

"Por vezes decidimos que o melhor para o jogador é não subir ao relvado. É assim que os protegemos e os afastamos da pressão inicial. Se entrar em ação mais tarde, já vai com um sentimento bem positivo de que pode ajudar a equipa a melhorar", revelou.

"Ele ficou fora porque está a alinhar em muitos jogos e não tem marcado. E também não tem mostrado muita confiança. Como sinto que está sob alguma pressão, preferi deixá-lo de fora", rematou sobre o tema.

A propósito do jogo, elogios para os pupilos: "Estou novamente contente, porque fizemos um jogo positivo, apesar de não termos necessidade de sofrer tanto para conseguir este triunfo. Lutámos e demos tudo em campo. Quando assim é só posso ficar contente."

A terminar, palavras para Paul Pogba, com quem já teve problemas esta temporada. "O penálti? O árbitro esteve muito bem em todo o jogo, com qualidade. O Pogba? Bate melhor penáltis do que eu, teve coragem de avançar e falhou. Admiro os jogadores que têm coragem de bater penáltis."