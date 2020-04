Mourinho: «Em talento, Cristiano Ronaldo e Messi não vencem o 'Fenómeno'»

José Mourinho colocou Ronaldo 'Fenómeno' no topo da lista dos jogadores mais talentosos que viu no mundo do futebol. O treinador do Tottenham, em entrevista ao site Live Score, afirmou que nem Cristiano Ronaldo nem Messi chegam ao patamar do antigo internacional brasileiro.





"Para mim, Cristiano Ronaldo e Leo Messi estão no topo todos os dias há 15 anos, com carreiras longas e bem-sucedidas. Mas se falarmos estritamente sobre talento e habilidade, ninguém vence Ronaldo, o brasileiro. Quando ele estava no Barcelona, com Bobby Robson, percebi que ele era o melhor jogador que eu já vi", revelou o técnico português sobre o 'Fenómeno', que sublinhou que o antigo avançado foi 'tramado' pelas lesões."As lesões mataram uma carreira que podia ter sido ainda mais incrível mas o talento que ele tinha, aos 19 anos, era algo fora do normal Se falarmos exclusivamente sobre talento, ninguém o superou", reforçou Mourinho.