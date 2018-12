Mourinho enfrenta críticas e apresenta teoria: «O futebol mudou»

Com o Manchester United longe do topo da tabela classificativa da Premier League, exibições pobres e vitórias sofridas, José Mourinho continua a ser alvo de todas as críticas. Ainda depois do jogo da Liga dos Campeões frente ao Young Boys, que os red devils venceram por 1-0, o técnico português foi arrasado por Christophe Dugarry , antigo internacional francês, campeão do Mundo em 1998. Mas Mourinho tem uma explicação."O futebol mudou. É mais difícil comprar bons jogadores. Antigamente os clubes mais pequenos imploravam aos 'grandes': levem os meus melhores jogadores, precisamos de vender", afirmou, dando exemplos."O Manchester United, pela sua história, pela sua dimensão é maior do que o Tottenham, mas conseguimos comprar os seus melhores jogadores? Não, porque eles não os vendem. Há uns anos, quem era o melhor jogador do Tottenham? Fomos buscar o Carrick e o Berbatov, mas atulamente não conseguimos ir lá e trazer o Harry Kane, o Eriksen ou o Dele Alli. Afinal quem é o maior? Manchester United ou Tottenham? O futebol muda", justificou.Por isso, Mourinho considera "injusto" que comparem a sua equipa com outras do passado do Manchester United: "Sei perfeitamente que temos que melhorar. Mas uma coisa é fazer melhor, outra é comparar-nos com o que o Manchester United já foi porque isso é impossível."