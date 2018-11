Mourinho envia recado a Valencia por causa de publicação no Instagram

Ver esta publicação no Instagram Trabajo y más trabajo. Work and work.. @manchesterunited Uma publicação partilhada por antoniovalencia2525 (@antoniovalencia2525) a 1 de Nov, 2018 às 6:31 PDT

José Mourinho enviou um recado a Antonio Valencia por causa de uma publicação do jogador equatoriano nas redes sociais. O técnico dos red devils reiteira a ideia que o capitão dos red devils não está pronto para ir a jogo este sábado no terreno do Bournemouth (12h30).O defesa do Manchester United não joga desde o empate caseiro frente ao Valencia para a Liga dos Campeões devido a lesão. Foi precisamente nesse jogo, a 2 de outubro, que o capitão dos red devils colocou por engano um gosto numa publicação que pedia o despedimento de José Mourinho.Agora, Antonio Valencia colocou uma publicação nas redes sociais a levantar pesos com a descrição "trabalho e mais trabalho" o que levou a uma reação de José Mourinho."Antonio Valencia? Vi uma publicação divertida dele no instagram onde diz 'Trabalho e mais trabalho' no ginásio. Deveria era dizer 'trabalho e mais trabalho sozinho porque estou lesionado e não posso treinar com a equipa'. Assim, a razão porque ele estava no ginásio foi porque estava lesionado e não podia treinar com a equipa. Ele parecia estar realmente a trabalhar no duro e estava mesmo. Mas sem bola e sem equipa podem imaginar porque não está convocado", disse o special one, segundo o 'Manchester Evening News'.