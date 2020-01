Mourinho: «Espero que o Rudiger recupere das costelas. Certamente que as partiu»

José Mourinho reagiu com ironia à expulsão de Son. O sul-coreano foi expulso após uma agressão com o pé no peito de Rudiger, lance que acabou por dificultar a vida dos spurs na derrota (0-2) frente ao Chelsea. O treinador do Tottenham desejou as rápidas melhoras ao defesa alemão.





"Espero que o Rudiger recupere rapidamente das costelas, porque de certeza que partiu algumas. Foi um momento crucial no jogo. Para mim, o cartão vermelho foi um bocadinho estranho, mas não quero focar-me nisso porque a minha equipa perdeu e tenho de dar os parabéns ao adversário", disse o técnico no final do encontro.O treinador dos spurs diz ainda que a expulsão acabou por dificultar a partida."Na 1.ª parte eles foram a melhor equipa. Temos responsabilidade nos dois golos sofridos. Estivemos melhor na 2.ª parte, mas depois perdemos o Son e jogar com um a menos contra uma equipa com jogadores muito, muito bons tecnicamente é muito difícil", finalizou.