Mourinho: «Estive três dias retido na Alemanha sem conseguir regressar a Londres»

No domingo passado, José Mourinho foi apanhado pelas camâras a assistir na Alemanha ao jogo entre o Bayern Munique e o Leipzig, o próximo adversário do Tottenham na Liga dos Campeões. O técnico aproveitou a pausa de inverno na liga inglesa para estudar in loco a equipa de Julian Nagelsmann, mas a viagem à Alemanha foi um autêntico pesadelo para o treinador português.





"Fico feliz por não me fazerem perguntas sobre a pausa de inverno. Fiquei três dias retido na Alemanha sem conseguir regressar. Essa foi a minha paragem de inverno, sem conseguir deixar Munique. Dois dias depois tive de ir de carro até Estugarda e aí apanhar um voo para Londres. Por isso, para mim não foram os melhores dias", disse, entre risos, aos jornalistas, na conferência de imprensa desta sexta-feira, em antevisão ao jogo do Tottenham com o Aston Villa, deste domingo.Ainda assim, José Mourinho, sublinha que teve oportunidade de ver o jogo e que "isso foi fantástico". Sobre os jogadores do Tottenham, o técnico português reconhece que a paragem de inverno foi benéfica para a equipa."Alguns jogadores, aqueles que têm disputado todos os minutos, estavam a precisar de uns dias de descanso", cofidenciou.O Tottenham recebe o Leipzig na próxima quarta-feira, mas antes, este domingo, ainda defronta o Aston Villa, no regresso da Premier League.