Mourinho explica por que Arsène Wenger o deixou de fora da sua biografia

Depois de 22 anos à frente do Arsenal, Arsène Wenger escreveu uma biografia, mas em nenhum momento da obra o treinador francês faz referência aos duelos com José Mourinho. O técnico português do Tottenham, que teve algumas quezílias com Wenger quando estava no Chelsea, foi questionado sobre este facto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o West Ham, e encontrou uma explicação bem simples.





"Isso é porque ele nunca me ganhou. Não vais fazer um capítulo sobre 14 jogos que não ganhaste, por isso, por que motivo haveria de falar sobre mim no livro? Um livro é suposto fazer-te sentir orgulhoso", constatou Mourinho.Wenger também já foi questionado sobre a ausência do português da obra. "Não quero que o livro seja só sobre diferenças. Queria que fosse um livro positivo", explicou, acrescentado: "Tive mais batalhas com Sir Alex [Ferguson] do que com José Mourinho."