Mourinho: «Florentino seguiu o meu conselho e contratou o Gareth Bale quando eu saí»

Embora a imprensa internacional dê como certa a transferência de Sergio Reguilón do Real Madrid para o Tottenham, José Mourinho não abriu esta quarta-feira o jogo no que toca a reforços. Nem confirmou que Gareth Bale também pode estar a caminho dos spurs.





"Não falo de jogadores que são de outras equipas", atirou o técnico português na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Lokomotiv Plovdiv, que o Tottenham disputa amanhã na Bulgária, a contar para a Liga Europa.Mas sobre Gareth Bale não escondeu que gosta do jogador, até porque tentou levá-lo para o Real Madrid aquando da sua passagem pelos merengues. "Tentei contratá-lo durante a minha presença no Real Madrid, mas não foi possível enquanto eu lá estive. O presidente [Florentino Pérez] seguiu o meu conselho e, na temporada que saí, contratou-o. Isto não é nenhum segredo, o Gareth sabe-o."Perante a insistência dos jornalistas, Mourinho disse apenas que "Bale é jogador do Real Madrid", mas deixou uma informação um tanto ou quanto enigmática: "Uma equipa é como um puzzle e quando chega um novo jogador para a completar, isso é muito bom para o grupo. O mercado vai estar aberto durante mais três semanas e no futebol temos de estar sempre preparados para que algo aconteça. Vamos ver o que acontece connosco."Mourinho explicou também que não gosta "de começar as temporadas com o mercado de transferências aberto" pois "um jogador pode jogar num clube e dois dias depois defrontá-lo".O técnico abordou ainda o alegado descontentamento de Dele Alli, que deixou o campo no jogo com o Everton, depois de ser substituído, sem esconder a sua insatisfação. "O Dele é um tipo muito educado, muito calmo e introspetivo. Penso que a forma que reagiu é muito típica dele, de forma calada e talvez um pouco triste. É um bom rapaz, muito educado e nunca vi da parte dele, seja comigo ou com alguém do clube, uma reação menos correta."