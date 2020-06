Mourinho foi o rei das notícias durante a quarentena: apareceu em mais de 84 mil artigos

José Mourinho foi o treinador com mais cobertura noticiosa online durante a quarentena, segundo os dados de uma plataforma que monitoriza dados na internet.





A 'Noisefeed', uma empresa italiana, diz que o treinador português do Tottenham foi mencionado em mais de 84 mil artigos no Twitter, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas online no período entre 9 de março e 10 de junho.Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi segundo, com 79.400 menções online, seguido de Pep Guardiola (Manchester City, 50.200), Antonio Conte (Inter, 44.100) e Zinedine Zidane (Real Madrid, 26.400)