Mourinho furioso com Ed Woodward

Depois da crispação de verão, eis que o ‘The Sun’ lança mais um capítulo na relação conturbada entre José Mourinho e Ed Woodward, CEO do United. Escreve o tabloide que o principal responsável pela política de contratações dos red devils decidiu cancelar, em cima da hora, uma reunião entre ambos, que tinha como principal ponto de agenda definir a estratégia do clube na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Uma situação que terá deixado Mourinho furioso, por considerar premente avançar já para contactos com alguns dos jogadores desejados.

Desde o verão que o grande objetivo do Special One passa por garantir um reforço de qualidade para o centro da defesa e os alvos mantêm-se, surgindo, à cabeça, o francês Raphaël Varane, contratado por Mourinho para o Real Madrid. Maguire (Leicester) e Alderweireld (Tottenham) são outros dos nomes em cima da mesa. E o ‘The Guardian’ assegura que dinheiro não é problema e o técnico do United terá cerca de 112 milhões de euros à sua disposição para ir às compras em janeiro.

Numa altura de enorme pressão sobre o treinador, o cancelamento da reunião lança mais dúvidas sobre a posição de Mourinho no clube e a Sky Italia revela que Antonio Conte está pacientemente à espera do despedimento do português.