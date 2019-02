Mourinho: «Há quem esteja sem ganhar há 18 anos...»

Para lá de ter confirmado a existência de uma cláusula de confidencialidade no acordo de rescisão com o Manchester United e também ter recusado já uma oferta bastante lucrativa , José Mourinho aproveitou a entrevista ao 'The Telegraph' para desvalorizar o seu jejum de troféus de 18 meses, lembrando que há quem esteja sem ganhar há... 18 anos."As pessoas costumam dizer que perdes mais com as derrotas. E talvez haja alguma verdade nisso. Sinto que o meu habitat natural é ganhar. Esta é a primeira vez em que estou numa sequência de 18 meses sem ganhar um troféu. Mas há quem esteja sem ganhar há 18 anos. Eu não ganhei nenhum nos últimos 18 meses... Agora tenho tempo para pensar, refletir, perceber tudo e tentar estar mais preparado para o próximo. Sei que está a chegar. Ainda não chegou porque aquilo que me apareceu não é o que pretendo", frisou o treinador português.