Mourinho: «Insatisfeito com o árbitro por um penálti da treta mas o VAR repôs a verdade»

José Mourinho deixou algumas críticas à arbitragem após o empate caseiro (1-1) do Tottenham com o Manchester United. Nomeadamente com o segundo penálti a favor dos red devils, que acabaria por ser revertido pelo vídeo-árbitro.





Um festejou com dedicatória e outro quase 'explodiu' à beira do fim: como Bruno Fernandes e Mourinho viveram jogo inédito



Um festejou com dedicatória e outro quase 'explodiu' à beira do fim: como Bruno Fernandes e Mourinho viveram jogo inédito

"Primeiro penálti? Estou insatisfeito com o VAR, não com o árbitro pois este pode fazer um erro ou outro e marcar um penálti da treta que está lá o VAR para corrigir. No segundo penálti, fiquei insatisfeito com [Jonathan] Moss, pois ele não marcou falta sobre o Aurier e depois marcou um penálti da treta. Neste caso, o VAR repôs a verdade sobre o que aconteceu na área", disse Mourinho à Sky Sports."Gostei da atitude da equipa, da organização e controlo. Demos ao United o que eles não gostam. Não gostei, no entanto, do facto de pela forma como estava a ler o jogo não ter banco para reagir. Quando eles se tornaram dominadores estávamos cansados na frente e não conseguimos pressionar", acrescentou 'Mou'.