Mourinho livre para assinar por qualquer clube

sabe que o processo de desvinculação de José Mourinho com o Manchester United está concluído, pelo que o treinador português está livre para assinar por um novo emblema.A imprensa inglesa dava conta esta quarta-feira de que o técnico continua na mira do Real Madrid , mas, segundo o nosso jornal apurou, não houve qualquer contacto nem com o Special One nem com Jorge Mendes nos últimos dias tendo em vista uma possível contratação. Contacto, houve sim, na altura em que Lopetegui deixou os merengues, no final do mês de outubro do ano passado. Na ocasião, e ainda a treinar os red devils, José Mourinho declinou a oferta.Recorde-se que José Mourinho chegou ao Real Madrid em 2010, tendo ganho uma Taça do Rei e um campeonato, em 2012. O português saiu na temporada seguinte, contra a vontade de Florentino Pérez.