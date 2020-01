Mourinho longe do mercado: «O Mundo não acaba no final da época»

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Middlesbrough, da Taça de Inglaterra, José Mourinho não abriu o jogo em relação à estratégia do Tottenham para esta janela de transferências. "Não ando a pensar no mercado. Toda a gente do clube está apostada em dar à equipa as melhores condições, mas o Mundo não acaba no final da época. Nada termina aí! O fim da temporada é apenas o final do primeiro período. Até lá, lutaremos por bons resultados", disse Mourinho, evasivo quanto ao alegado interesse em Cavani: "Se alguma coisa sucedeu ou esteve para suceder... não sei porque não ocorreu. Foi na pré-época."





Mou enfatizou a importância do duelo com o Middlesbrough. "A Taça de Inglaterra é muito importante, há que tentar ganhá-la. Vamos para o jogo com tudo o que temos, com a paixão que a prova exige. Vamos atuar no máximo do nosso atual potencial."