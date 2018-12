Mourinho: «Marcámos 4 golos e empatámos 2-2»

Mourinho dá espetáculo: pontapeou um muro em Old Trafford e 'pediu desculpa' a uma criança Mourinho dá espetáculo: pontapeou um muro em Old Trafford e 'pediu desculpa' a uma criança

O Manchester United empatou esta quarta-feira e casa, com o Arsenal, e no final José Mourinho lamentou os erros cometidos."Marcámos quatro golos e empatámos 2-2. Como sempre, cometemos erros e pagámos por eles. Hoje foi mais do mesmo, mas houve um grande espírito e pessoas preparadas para lutar. Foi mérito da equipa", considerou o técnico português, que está agora em 8.º na Premier League, a 18 pontos do Manchester City."Os meus jogadores foram ao limite e estavam mesmo cansados. Alguns deles não jogaram durante toda a época, o Chris Smalling jogou sob condições muito difíceis, mas o Arsenal só criava perigo quando nós perdíamos bolas em zona proibida", prosseguiu."Foi um desempenho de grande alma e grande coração. O Rashford, só para citar um nome, deu tudo pela camisola. Mas mesmo do banco sente-se o pânico quando a bola chega à nossa defesa"E como pode o técnico resolver isso? "Não sei responder. Sou o treinador do Manchester United e não sei responder a isso. Nós criamos sempre a primeira oportunidade. Mas quantas vezes marcamos e construimos algo a partir daí? É muito, muito raro. Mas estou contente com os meus rapazes. O espírito foi de Manchester United, mas faltam-nos algumas qualidades. Tenho de discordar das pessoas que os comparam com Roy Keane, Ruud van Nistelrooy e Nemanja Vidic, por favor! Estou feliz com a alma e o coração que demontramos, mas não somos consistentes."