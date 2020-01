Mourinho: «Não comento sobre o Willian José porque ele não é meu jogador»

Há mais indícios de que Willian José está prestes a trocar a Real Sociedad pelo Tottenham. O avançado pediu para ficar de fora do jogo desta quarta-feira da Real Sociedad frente Espanhol, na Taça do Rei, e também para não jogar "até a sua situação estar clarificada". Por outro lado também José Mourinho recusou falar do avançado brasileiro, de 28 anos, após a vitória do Tottenham sobre o Norwich por 2-1, mas por uma questão de respeito.





"Ele é jogador da Real Sociedad. Não comento sobre jogadores de outros clubes. Só posso falar dos meus jogadores. Acho que é uma questão de respeito para com os treinadores e os clubes a que esses jogadores pertencem", disse o técnico português, em conferência de imprensa.Segundo a imprensa inglesa, Willian José é o avançado pretendido por José Mourinho para render o lesionado Harry Kane no ataque dos ‘spurs’.