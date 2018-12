Mourinho: «Não entendo Peter Lim; se eu fosse multimilionário afastar-me-ia do futebol»

O Mestalla recebe na quarta-feira um encontro de caras conhecidas, com o Valencia a receber o Manchester United, numa partida que colocará José Mourinho no caminho de uma equipa da qual é dono o milionário Peter Lim, conhecido pela boa relação que tem com o empresário Jorge Mendes e também com o treinador português dos red devils. O tema foi naturalmente falado na conferência de imprensa prévia ao jogo, com o Special One a deixar uma declaração curiosa."Sou amigo do Peter Lim há alguns anos, ainda antes de ter comprado o Valencia. Não o entendo... Se eu fosse multimilionário afastar-me-ia do futebol e desfrutaria da vida. Ainda assim, ele gosta de futebol e desfruta dele com a sua família. Está num dos maiores clubes de Espanha. Não falamos sobre o Valencia. Às vezes há a perceção de que os adeptos se preocupam mais com a equipa do que os profissionais. Essa ideia é falsa. Os profissionais são aqueles que sentem o clube em cada segundo. Peter Lim e Marcelona estão a viver o Valencia dessa forma", declarou.Questionado sobre a ausência de Gonçalo Guedes, Mourinho admitiu que o extremo pode tornar-se em alguém importante para o futebol nacional. "Pelo que sei, tem problemas físicos na pubis, algo que para um jogador como ele, que joga sempre com grande intensidade, é um grande problema. Se resolver esses problemas, pode ser um jogador muito importante para o Valencia, para a Liga espanhola e também para o futebol português", admitiu.