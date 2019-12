Mourinho não esquece expulsão de Son: «Levanta-te e joga, homem!»

José Mourinho não esqueceu o lance que motivou a expulsão de Son Heung-min no duelo com o Chelsea e voltou a considerar que quem deveria neste momento estar a ser 'julgado' era o defesa Antonio Rüdiger e não o seu pupilo."Espero que a Premier League ainda seja a Premier League e que seja sempre a Premier League... Acho que o foco tem de estar no Antonio Rudiger e não no Son. Não estou a falar no incidente de racismo, mas sim na outra coisa. Estou a falar desse incidente, do cartão vermelho. Na Premier League que eu adoro não há espaço para aquilo que o Rudiger fez. Levanta-te e joga como um homem. É essa a Premier League", começou por dizer o português, que no dia do jogo foi irónico a abordar toda a situação "Em alguns países, especialmente os latinos, é uma coisa cultural, mas não aqui na Premier League. Por isso fiz aquela piada e tentei brincar com a situação. Vá lá... acham que o Rüdiger vai ficar de fora do próximo jogo por estar lesionado? Eu acho que ele vai jogar. E estamos a falar do Son e não dele...", acrescentou o técnico português, que em conferência de imprensa revelou que o Tottenham irá recorrer da sanção de três jogos aplicada ao seu pupilo.