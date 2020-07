Mourinho: «Não perguntam ao Guardiola por que não joga com o Bernardo Silva...»

O Tottenham voltou a ganhar - 3-1 diante do Newcastle -, José Mourinho quebrou o jejum de vitórias na Premier League em St. James Park, mas nem tudo foi unânime em Inglaterra. Especialmente pela opção que o português tomou, ao deixar Steven Bergwijn no banco. Ora, o português pareceu um pouco farto de ser sempre colocado em causa e usou os exemplos dos outros técnicos para se defender.





"Fazem-me isto a mim, mas não o fazem ao Lampard, ao Klopp ou ao Pep. O Lampard joga com o Pulisic, vocês não lhe perguntam por que não jogou o Hudson-Odoi. O Pep deixa o Bernardo Silva no banco e vocês não o questionam por isso. Sou o único que não tem o direto de jogar com certos jogadores. Se o Bergwijn joga, vocês perguntam pelo Lucas. Mas não perguntam ao Nuno por que deixa o Traoré no banco. O Bergwijn é um jogador de equipa, joga pelo Tottenham", frisou o técnico português, que depois lá deixou nova indireta à decisão do TAS em ilibar o Manchester City de qualquer irregularidade no que ao Fair Play Financeiro diz respeito: "Precisamos de bons jogadores e mais do que onze. Precisamos de um bom grupo de jogadores e se o conseguirmos fazer sempre violar o Fair Play Financeiro, seremos ainda melhores".A finalizar, Mourinho lembrou Bobby Robson na hora de celebrar aquela que foi a sua primeira vitória na Premier League em St James Park. "É especial para nós, porque precisávamos destes 3 pontos. Para mim é uma boa sensação. Estou muito feliz pela equipa e por finalmente ter a possibilidade de deixar o estádio e olhar para a estátua do Bobby Robson e sorrir-lhe".