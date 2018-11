Mourinho: «Não somos uma equipa que desiste e arranjamos sempre forma de ripostar»

O Manchester United de José Mourinho tem uma deslocação complicada no próximo domingo ao terreno do Manchester City (16h30). A semana até tem corrido bem ao técnico português com uma vitória diante do Bournemouth e Juventus, mas o treinador dos red devils alertou esta sexta-feira para a necessidade da equipa "crescer"."Se continuarmos a sofrer golos cedo antes de marcarmos, vai chegar o dia que não vamos conseguir a reviravolta. Não somos uma equipa que desiste. Somos uma equipa que arranja sempre forma de ripostar. Temos que garantir que vamos crescer, não apenas no que toca à nossa estratégia, porque a equipa está claramente a melhorar, mas também temos que crescer para sermos mais compactos e começar melhor os jogos", alertou o técnico português em conferência de imprensa.O Manchester United visita o Etihad Stadium a 9 pontos da equipa de Pep Guardiola e tem uma boa oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros da Premier League. José Mourinho destacou os dois jogos positivos fora de portas frente ao Chelsea (2-2) e Juventus e pretende repetir a receita."Vamos tentar. Não posso dizer que vamos ter sucesso nas nossas ambições. Jogámos dois jogos fora frente a duas equipas difíceis e conseguimos bons resultados", frisou Mourinho que lembrou, no entanto, os resultados menos positivos no campeonato: "Mesmo que os resultados não sejam os ideais, as exibições estão lá. Temos uma atitude positiva, por isso vamos tentar".O Manchester City terminou a época passada no primeiro lugar com uns inéditos 100 pontos. Já o Manchester United terminou na 2.ª posição a 19 pontos do líder e por isso o técnico português considera que o dérbi não vai ser "especial"."Não penso que [o dérbi de Manchester] vá ser especial por causa do que aconteceu na época passada. É especial porque é um dérbi em Manchester e por tudo o que isso envolve", concluiu.