Mourinho: «No Manchester United trabalhava bem, dava tudo mas não era reconhecido»

José Mourinho foi despedido do Manchester United em dezembro do ano passado, mas o técnico considera que o seu trabalho no clube nunca foi devidamente reconhecido em Old Trafford."Não posso dizer que os tempos que passei no Manchester United foram fáceis. Sempre pensei que ganhar a Liga Europa foi fantástico, mas parece que afinal não foi. Depois, terminar em segundo [a Premier League] também foi um sucesso e então a sensação que tinha era que trabalhava bem, dava tudo e não era reconhecido", sublinhou o português, numa entrevista à Sky Sports."O que posso prometer é que no meu próximo clube, no próximo projeto, vou estar tão feliz que vou entrar na conferência de imprensa com um grande sorriso. Isso posso prometer."