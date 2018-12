Mourinho: «No nosso plantel não há muitos ‘cães raivosos’»

Cédric fez uma autêntica obra-prima diante do Manchester United Cédric fez uma autêntica obra-prima diante do Manchester United

Um fabuloso golo de Cédric n a conversão de um livre direto contribuiu – e muito! – para agravar a crise do Manchester United, que somou o terceiro jogo consecutivo sem ganhar (2E e 1D) na Premier League. empate (2-2) r egistado no St. Mary’s Stadium teve cinco pontos de interesse. A entrada de leão do Southampton, que aos 20 minutos vencia por 2-0. A recuperação do conjunto de Mourinho, que anulou a desvantagem ainda antes do intervalo [Lukaku terminou o jejum].O fantástico golo de Cédric, o seu primeiro na Premier League. Atuando como ala esquerdo, o internacional português cobrou um livre direto descaído sobre a esquerda, colocando a bola milimetricamente ao ângulo. Uma obra de arte!Até este sábado Cédric marcara apenas uma vez pelos saints: faturara diante do Wigan a 18 de março, a contar para a Taça de Inglaterra. "Estava um pouco preocupado, pois nos treinos há quem seja melhor do que ele a bater as faltas", gracejou Hughes.E os outros pontos de interesse? O golo em habilidade de Herrera e a estreia de Dalot na Premier. O lateral luso rendeu o lesionado Shaw (72’) e fez uma exibição discreta. "No nosso plantel não há muitos ‘cães raivosos’, ou seja, jogadores que mordam a bola e pressionem continuamente. Precisamos de ‘cães raivosos’! E o Rashford? Sim, ele hoje foi um ‘cão raivoso’...", anotou Mourinho.