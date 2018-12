Mourinho após derrota com o Liverpool: «O melhor que podemos conseguir é o quarto lugar»

Mourinho em desespero depois de ver Manchester United 'atropelado' pelo Liverpool



José Mourinho lamentou a forma como Xherdan Shaqiri apontou os seus dois golos ao Manchester United (tentos que aconteceram depois de desvios em defesas dos red devils). Depois da, o português considera que os reds tiveram a sorte do jogo nesse momento."O nosso momento mais difícil foram os primeiros 20 minutos. Não conseguimos lidar com a intensidade e o pressing fantásticos deles, mas depois conseguimos ficar calmos e controlámos. Eles ficaram frustrados quando os seus centrais vinham para a frente e rematavam para a bancada - esse foi o período que controlámos melhor. Houve dois golos fáceis para o Shaqiri e, graças aos desvios, não houve hipótese de os impedir. Se quiser falar de sorte, falo do segundo e terceiro golo do Liverpool", disse.Sobre a situação no campeonato, Mourinho aponta ao quarto lugar. Questionado sobre o que poderia fazer para "emendar" a situação, o português respondeu assim."O que queres dizer com 'emendar'? Ganhar o título? Claro que não. Ainda podemos acabar em quarto. Não é fácil. Certamente vamos acabar no top-6. O melhor que podemos conseguir é o quarto lugar. Agora olhamos para o quinto e mais tarde para o quarto", referiu, antes de contestar a ideia de que os jogadores não estão com o treinador."Estás a dizer que os jogadores são desonestos? Eu acredito que são honestos. Tu acreditas que são desonestos. Os jogadores dão o máximo a cada dia, cada minuto. Se os jogadores não dão o máximo, tu dizes que são desonestos. Os jogadores deram tudo no campo. Não podemos comparar a intensidade do Liverpool. Apesar disso, estivemos dentro do jogo até sofrermos o terceiro golo", disse.