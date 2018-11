Mourinho 'obrigou' Rooney a erguer a taça e este decidiu que tinha de deixar o Manchester United

Wayne Rooney abordou o momento em que decidiu deixar o Manchester United e relacionou José Mourinho com essa mesma decisão. Tudo aconteceu em 2017, ainda longe do final da época, em fevereiro, após a final da Taça da Liga diante do Southampton."Há alturas em que duvidas de ti como jogador. Pensei: 'Sou suficientemente bem?'. Na altura em que José Mourinho me deixou de fora da equipa. Creio que fui bom o suficiente para regressar à equipa, mas nunca tive verdadeiramente essa oportunidade. Joguei um minuto na final da Liga Europa e já tinha estado quase a jogar na final da Taça da Liga com o Southampton. Esses momentos envergonharam-me. Chegou a um momento em que sentia vergonha e pensei: 'Não posso continuar assim', por muito que custasse deixar o Manchester United. No jogo contra o Southampton, Mourinho chegou ao pé de mim e disse-me: 'Quero que levantes a taça. Eu pensei: 'Mas eu nem se quer joguei'. Ele insistiu comigo e eu levantei o troféu e fui embora. Eu apenas sabia: 'O que estou a fazer? Tenho de ir para outro lado qualquer...'", recordou o inglês em entrevista à Sky Sports.O avançado lembrou ainda outro momento menos positivo da carreira, curiosamente frente a Portugal, no duelo dos quartos-de-final do Mundial'2006. Rooney foi expulso após pisar Ricardo Carvalho: "A frustração aconteceu porque dois ou três jogadores portugueses puxaram-me e empurraram-me e o árbitro estava lá e não fez nada. Depois tive uma pequena coisa com Ricardo Carvalho. Foi uma situação esquisita após o jogo, porque sabia que desiludi toda a gente. Foi estranho porque pensava: se for à final, não vou jogar; se não for, a culpa foi minha. Foi um momento complicado para mim".