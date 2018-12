Mourinho pensou que ia a uma reunião tratar de reforços e acabou despedido

O 'The Times' revela este domingo mais alguns pormenores sobre o despedimento de José Mourinho e garante que o treinador português foi apanhado desprevenido.Escreve o jornal inglês que o técnico tinha uma reunião agendada para terça-feira de manhã com o vice-presidente Ed Woodward onde julgava que seriam discutidas as estratégias para a aquisição de reforços em janeiro. Mas, ao invés, o dirigente comunicou-lhe que o Manchester United deixaria de contar com os seus serviços e despediu-o.Embora soubesse que a sua continuidade à frente dos red devils podia estar em risco, escreve o 'The Times' que Mourinho estava convencido que não seria dispensado enquanto a equipa se mantivesse na Liga dos Campeões, com mais de metade da época na Premier League por disputar.