Mourinho pode perder Ndombélé para o Barcelona

José Mourinho, treinador português do Tottenham, pode perder o Tanguy Ndombélé para o Barcelona, segundo avança o diário desportivo francês 'L'Équipe'. Apesar da chegada de Pjanic, da Juventus, os catalães continuam à procura de mais médios, já que venderam Arthur à Juventus e ainda podem ficar sem Arturo Vidal e Rakitic, havendo muitos rumores de mercado nesse sentido.





O médio francês, de 23 anos, está fora das opções do técnico português nos Spurs,, e a saída no próximo período de transferências é mesmo o cenário mais provável.e agora o desportivo gaulês 'L'Équipe' refere que os catalães não esqueceram o médio.Recorde-se que Ndombélé chegou esta temporada a Inglaterra para representar o Tottenham, proveniente do Lyon, a troco de 60 milhões de euros.