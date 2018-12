Mourinho: «Precisamos que alguns jogadores rendam mais»

Depois do empate com o Southampton, no fim-de-semana, José Mourinho disse que o Manchester United não podia "desperdiçar mais pontos" e que os objetivos "mudaram". A um canal de televisão brasileiro disse até que seria preciso "um milagre" para os red devils terminarem "em quarto". Esta terça-feira na véspera de defrontar o Arsenal, o treinador português especificou o que quis dizer."Se usei essa palavra [milagre] não é o que pretendia dizer. Não penso que precisemos de um milagre. Só precisamos de não desperdiçar pontos onde não temos de os desperdiçar. Antes do jogo com o Crystal Palace eu disse que o meu objetivo seria estarmos no top quatro em dezembro. Mas agora as coisas mudaram, agora temos de tentar estar bem próximos dessa posições. Precisamos de não ter os azares que temos tido. E precisamos que alguns jogadores rendam mais", explicou o técnico.O Manchester United não ganha um jogo na Premier League desde 3 de novembro e é 7.º na classificação atrás do Everton (mas com os mesmos pontos). "O Everton fez um investimento fenomenal. Mas não penso que vão estar à nossa frente no fim da época."Sobre Pogba, e o facto de no final do jogo com o Southampton alegadamente o ter criticado, dizendo que o jogador francês é como um vírus, Mourinho não quis falar. "Não falo sobre sugestões nem sobre o que alguém disse que eu teria dito. Não respondo a isso."