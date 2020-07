Mourinho preocupado com falta de golos no Tottenham: «Não estamos a ser objetivos»

José Mourinho está preocupado com o ataque do Tottenham. Os spurs - que domingo defrontam o Arsenal - não marcaram golos em três dos últimos cinco jogos e o técnico não entende o que se passa, pois garante que talento é coisa que não falta aos seus avançados.





Mourinho fala em 'Big Brother' e diz que não vai ver o documentário sobre o Tottenham

"Queremos manter a nossa organização defensiva, que está a dar-nos bons números, mas não estamos a marcar golos em número sufiente", constatou o treinador português. "Não estamos a ser suficientemente perigosos, não obstante todos os jogadores atacantes que temos em campo."E prosseguiu: "Neste momento há uma contradição no que diz respeito ao número de jogadores ofensivos e a produção. Temos boas percentagens de posse de bola e passamos a maior parte do tempo no meio-campo do adversário. Mas não estamos a ser acutilantes e objetivos. Há demasiados toques, não estamos a ser esclarecidos, agressivos ou a tomar decisões acertivas."Quererá Mourinho aproveitar o mercado para garantir outros jogadores para o ataque? "Não conseguiremos arranjar melhores jogadores do que os que cá temos. Gosto de todos. Uma coisa é dizer que não estamos a marcar golos suficientes, outra é dizer que os meus jogadores não são bons. Os meus jogadores são muito bons", assegurou.