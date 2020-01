Mourinho prepara ataque a Nélson Semedo

Com Kyle Walker-Peters a caminho do Crystal Palace a título de empréstimo, o Tottenham está no mercado em busca de um novo lateral direito e, segundo o 'Daily Mirror', o alvo principal da equipa comandada por José Mourinho é o português Nélson Semedo, do Barcelona.





De acordo com a referida publicação, Max Aarons era até agora o jogador preferido para assumir o lado direito da defesa, mas a entrada em cena de Barcelona e RB Leipzig na sua corrida fez os londrinos decidirem voltar-se para outras opções, nomeadamente o defesa ex-Benfica, que estará de saída devido à necessidade dos catalães em vender De notar que o Tottenham de momento tem apenas Serge Aurier como opção de primeira linha para aquele lado da sua defesa, sendo que o defesa costa-marfinense ainda não convenceu por completo. Com a eventual chegada de Semedo, Mourinho ganharia uma opção importante e até poderia eventualmente utilizar Aurier mais subido no terreno.