Mourinho próximo de receber o primeiro reforço

Com Harry Kane no estaleiro até abril, o Tottenham está no mercado em busca de um avançado e, ao que parece, o nome já está identificado e o negócio até já avançou de forma decisiva nas últimas horas. Assim, segundo adianta a imprensa inglesa, o substituto do interencional inglês será o polaco Krzysztof Piatek, dianteiro atualmente vinculado ao AC Milan que chegará a White Hart Lane a título definitivo.





Segundo o 'The Sun', os spurs deverão colocar em cima da mesa uma oferta total de 33 milhões de euros para adquirir o avançado de 24 anos, sendo que 28 milhões serão pagos a pronto e os restantes 5 serão provenientes de cláusulas de rendimento. Ao que tudo indica, Piatek assinará um contrato válido para as próximas três temporadas e meia com os londrinos.