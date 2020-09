Mourinho quer contratar Lucas de Vega

O Tottenham, treinado por José Mourinho, está num braço de ferro com o Barcelona pela contratação de Lucas de Vega, médio de 20 anos. O jovem esteve cedido ao Cartagena, do 3º escalão, na última época e as suas exibições despertaram o interesse do técnico português. Segundo o ‘AS’, os spurs ofereceram dois milhões de euros, mas o Barça pretende quatro e com uma cláusula de recompra.

Apesar de estar a dificultar este negócio, a imprensa da Catalunha avança que o Barcelona pode ‘livrar-se’ de alguns jovens da formação. Oriol Busquets, Monchu, Álex Collado e Juan Miranda, depois de terem estado com o plantel principal, deveriam agora ser reintegrados na equipa B. Mas, aparentemente, a ‘limpeza’ também se aplica aos mais novos e estes nomes podem deixar o clube blaugrana .