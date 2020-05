Mourinho quer Coutinho

Depois de o Bayern anunciar que não acionará a opção de compra por Coutinho, o Tottenham decidiu avançar para a contratação do brasileiro, vinculado ao Barcelona até 2023. Segundo o jornal ‘Sport’, o clube de José Mourinho terá oferecido 10 milhões de euros pela cedência do médio de 27 anos, a quem oferece um salário de 220 mil euros por semana. O Barcelona, de acordo com a mesma fonte, prefere vender Coutinho, pelo qual pede uma verba a rondar os 90 milhões, um valor que nenhum clube parece disposto a pagar.