Mourinho quer terminar o ano com o Manchester United nos quatro primeiros lugares

José Mourinho afirmou esta sexta-feira que o Manchester United está a subir de forma disse esperar terminar o ano entre os quatro primeiros classificados da Primeira Liga"Quando se está fora dos quatro primeiros, acho que não se deve falar em ganhar o título. Quando isso acontecer, e penso que vai acontecer, então será diferente. Já posso fazer uma análise tendo em conta o calendário, as lesões e os castigos. Precisamos de pontos e acho que vamos estar nesses lugares no final de dezembro", afirmou José Mourinho, em conferência de imprensa.Após 10 jornadas, o Manchester United segue no oitavo posto da 'Premier League', a cinco pontos do Arsenal, que é o quarto classificado, e a nove de Manchester City e Liverpool, que partilham a liderança."Até final do ano, temos que estar concentrados e fazer o nosso melhor. Vamos defrontar Liverpool e Manchester City, que são, com o Chelsea, os três principais candidatos a vencer o campeonato. Jogamos fora com Valência e Juventus na Liga dos Campeões. Vai ser complicado, mas estou confiante que vamos terminar bem o ano", disse o técnico de 55 anos.Na 11.ª ronda, o Manchester United desloca-se no sábado ao campo do Bournemouth, que é para já equipa surpresa desta edição da prova, estando no sexto lugar, a apenas dois pontos dos lugares de acesso da Liga dos Campeões.