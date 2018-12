Mourinho recebe luz verde do Manchester United para ir às compras no mercado de janeiro

José Mourinho terá recebido luz verde para contratar durante o mercado de transferências de janeiro.Segundo a imprensa britânica, o treinador português chegou a acordo com o vice-presidente dos red devils, Ed Woodward, para reforçar o eixo defensivo do United já em janeiro.De acordo com o 'The Sun', Toby Alderweireld, defesa belga do Tottenham, deverá ser o eleito.Kalidou Koulibaly, do Nápoles, era apontado como alvo preferido de José Mourinho, mas os 100 milhões de euros pedidos afastam o defesa senegalês, de 27 anos, da rota do United.Já durante o mercado de transferências do verão, o nome de Alderweireld esteve ligado aos red devils - assim como o de Harry Maguire (Leicester) e Yerry Mina (que entretanto transferiu-se do Barcelona para o Everton de Marco Silva).