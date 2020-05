Mourinho reencontra United no primeiro jogo pós-pandemia

O regresso da Premier League está (provisoriamente) agendado para dia 12 de junho, com o Tottenham-Manchester United a perfilar-se como o primeiro grande encontro pós-pandemia.

No entanto, o retomar da competição pode ser adiado para a sexta-feira seguinte, dia 19, uma vez que os jogadores já expressaram publicamente a preocupação de um regresso prematuro que ponha em causa a sua integridade física. O plano para já delineado estabelece que, nas jornadas que faltam, um encontro seja disputado sexta-feira à noite, outro na segunda-feira seguinte (também em horário noturno) e os restantes durante o fim-de-semana.

Além do calendário, a liga inglesa está também em conversações com as operadoras para estudar a melhor solução. Para já, o 'Daily Mail' avança a possibilidade de cinco jogos por jornada serem transmitidos em sinal aberto através do Youtube.

O Tottenham de José Mourinho ocupa a oitava posição e está a quatro ponto do Manchester United, que se encontra no quinto lugar da Premier League. O reencontro do técnico português com a antiga equipa estava originalmente agendado para 15 de março e era o penúltimo da ronda 30. Para atrair os adeptos, o jogo grande da jornada pode ser o primeiro a ser disputado após a suspensão devido ao novo coronavírus.