Mourinho responde a críticas de Danny Rose: «Dei-lhe oportunidades para mostrar o que vale»

Danny Rose foi emprestado pelo Tottenham ao Newcastle e recentemente, numa entrevista à BBC, o jogador lamentou que José Mourinho não lhe tivesse dado as oportunidades que concedeu a outros defesas no plantel dos spurs. Confrontado com as declarações esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, com o Aston Villa, o técnico português discordou o jogador.





"O Danny Rose fez três jogos muito importantes: jogou contra o Liverpool, o Olympiacos - provavelmente os dois jogos mais importantes que fizemos até agora - e com o Bayern Munique, na Liga dos Campeões. O Danny Rose teve a oportunidade de disputar três jogos e de me mostrar o que vale", frisou o técnico.Já sobre a situação de Dele Alli - que fez uma brincadeira de mau gosto nas redes sociais sobre o coronavírus, pedindo logo depois desculpas - Mourinho considerou que o jogador demonstrou uma "humildade impressionante". "Claro que falei com ele sobre isso. Foi uma conversa fácil porque ele estava muito arrependido", explicou.