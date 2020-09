Mourinho responde a Solskajer: «Para ele não é a baliza que importa, é o tamanho da área»

José Mourinho não gostou de ver Ole Gunnar Solskajer fazer uma piada relativamente ao facto de o técnico português ter reclamado com a UEFA que uma das balizas do estádio do Shkendija, último adversário do Tottenham na Liga Europa, tivesse menos cinco centímetros de altura. Mourinho respondeu à Mourinho.





"Solskajer ontem estava feliz e surpreendido com o que aconteceu à sua equipa que até fez uma piada. Mas eu percebi. Para ele, as dimensões da baliza não são importantes, o que é importante são as dimensões da área. Ele jamais aceitaria jogar com uma área de 17 jardas (15,5 metros). Acho que ele prefere uma área de 22 jardas (20,4 metros). Para ele, seria melhor", disparou, à Sky Sports, ainda antes do jogo com o Newcastle.Mourinho referia-se ao elevado número de penáltis que o Manchester United tem beneficiado na liga inglesa.