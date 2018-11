Mourinho: «Se Alexis pode fazer melhor? Eu também posso, todos podemos»

José Mourinho não crê que Alexis Sánchez queira deixar o Manchester United. O técnico nunca ouviu uma queixa do jogador e elogiou mesmo o chileno, apesar de não estar a fazer uma temporada ao nível que era esperado."Não acredito que ele queira sair, nunca me disse isso. Nunca me disse que não está feliz aqui. Está a jogar tal como a equipa. Está a melhorar e, quando joga, dá-nos personalidade. Quer ajudar a equipa e está a tentar adaptar-se à forma como jogamos, e vice-versa. Se pode fazer melhor? Todos podemos. Eu posso fazer melhor, ele pode fazer melhor, todos os jogadores podem fazer melhor", referiu o português.O treinador dos red devils debruçouse depois sobre a dupla de centrais constituída por Smalling e Lindelöf, descrevendo ambos os jogadores e elogiando a forma como atuam em conjunto: "Smalling e Lindelöf estão a jogar muito melhor do que no início da temporada. Decidi dar uma oportunidade ao Lindelöf por causa da sua evolução. Uma evolução com alguns erros, mas porque é novo. Decidimos dar-lhe regularidade, o que creio ser a melhor maneira dele melhorar. O Chris é muito bom no jogo aéreo. É alto e domina no ar. O Lindelöf é melhor do que ele na construção. Encontrámos um equilíbrio. Repito: não são perfeitos, mas ninguém é. É uma dupla que está a funcionar muito bem".