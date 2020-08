Mourinho: «Se só virem aquele vídeo provavelmente vão achar-me maluco»

Será provavelmente um dos documentários mais aguardados do ano por parte dos adeptos de futebol, do Tottenham em particular. Dá pelo nome de 'All or Nothing' e irá mostrar os bastidores da atribulada temporada 2019/20 dos spurs, com imagens que provavelmente nunca imaginámos ver. Nelas poderemos ver, por exemplo, José Mourinho como nunca antes vimos, com acesso a todo o tipo de reações do técnico português. Sem fitas, sem ensaios, tudo real. Pelo menos foi isso que o próprio garantiu, numa entrevista na qual assume que quem vir este documentário irá perceber que, afinal, o técnico setubalense... não é maluco.





"Se as pessoas apenas virem o vídeo que foi divulgado provavelmente vão achar que eu sou maluco. Não sei, mas irão ver quem é o verdadeiro José. Como já disse antes, nada ali é falso. Muitas pessoas têm uma perceção sobre mim e agora podem confirmar se estão corretos. Se me interpretarem mal e me analisarem de uma diferente perspetiva, não sei. A única coisa que sei é que eu sou aquilo e aquilo que verão será aquilo que eu sou enquanto treinador no dia a dia", começou por frisar o técnico português."Por vezes senti-me um pouco estranho. Por vezes, depois de uma certa reunião, reação, palavra ou abordagem, começas a pensar para ti 'isto é parte da minha intimidade. É algo que não quero que as pessoas entendam. Não quero que as pessoas saibam tanto sobre a minha intimidade no trabalho'. Mas no final de contas, acabámos por saber viver com isso e está tudo bem", assumiu.De resto, depois de uma primeira fase inicial em que parecia agastado com toda a situação, Mourinho até parece gostar da ideia: "O balnéario é como um tempo. Costumávamos dizer que tudo o que acontecia lá dentro ficava lá dentro. Por isso, a ideia de saber que as pessoas vão poder ver a nossa palestra do intervalo, saber as coisas boas, más e loucas, é fantástico! Estamos a dar acesso às pessoas a coisas que normalmente não podem ver. Posso prometer que tudo o que está ali é real. Nada foi ensaiado. Somos simplesmente nós."A fechar, Mourinho deixou a explicação para o facto de continuar motivado. "Primeiro de tudo, porque sou muito novo. As pessoas acham-me velho porque eu estou neste nível desde 2002. Não sou tão velho assim. Sou muito novo tendo em conta que sou treiandor. Este é o tipo de trabalho no qual te tornas melhor com a experiência. Já não sou tão impulsivo, controlo melhor as minhas emoções. Penso melhor, decido melhor", finalizou.