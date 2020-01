Mourinho sobre Gedson Fernandes: «Estou à espera de notícias»

Gedson Fernandes estará esta segunda-feira a fazer exames médicos no Tottenham de forma a oficializar a sua chegada ao clube londrino, cedido pelo Benfica. Na conferência de antevisão do jogo da Taça de Inglaterra, com o Middlesbrough, José Mourinho foi questionado sobre o tema.





"Estou à espera de notícias. Neste momento estou mais preocupado com o Middlesbrough do que com o mercado", afirmou o treinador português.O médio do Benfica já não treinou hoje com os companheiros, confirmou entretanto Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave, agendado para terça-feira (21h15).